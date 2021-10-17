В возрасте 75 лет ушел из жизни экс-сенатор от Астраханской области Геннадий Горбунов, председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко направила телеграмму с соболезнованиями на имя председателя региональной Думы Игоря Мартынова.

"Геннадий Александрович был ответственным и опытным государственным деятелем, принципиальным и целеустремленным политиком. Много лет он достойно представлял интересы родной Астраханской области в Совете Федерации, внес значимый вклад в ее социально-экономическое развитие, укрепление аграрно-промышленного сектора, создание благоприятного инвестиционного климата в регионе", - говорится в телеграмме, передает ТАСС.

Политик пользовался уважением и доверием жителей области и коллег по парламентской работе и всегда стремился приносить практическую пользу своей стране, а его компетентность и профессионализм помогали решать важные вопросы, - добавила Матвиенко.

О том, что при непосредственном участии экс-сенатора в регионе произошли значительные изменения, рассказали и в правительстве Астраханской области, отметив, что коллеги и жители региона помнят его как целеустремленного человека, чей опыт и знания позволили заслужить ему непререкаемый авторитет.