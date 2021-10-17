Во Владикавказе открывается еще один антиковидный стационар

Сегодня в столице Северной Осетии заработает еще один антиковидный госпиталь, он рассчитан на прием до 100 пациентов, - сообщил врио заместителя председателя правительства республики Александр Реутов.

"Число заболевших в республике растет - в ковидных стационарах сейчас лечатся лечение 1 105 человек, 83 из них - тяжелые, на искусственной вентиляции легких. В корпусе СПИД-больницы скорой помощи бкдеет разверуто еще одно отделение на 100 коек, это даст резерв свободных мест", - рассказал Реутов, передает ТАСС.

Также врио зампреда правительства отметил, что ситуация с коронавирусом в регионе находится под контролем и достаточно стабильна, нет проблем с кислородом, в стационарах есть свободные места, а помощь заболевшим оказывается в штатном режиме.