Беннет: Израиль справляется с новой волной коронавируса

Израиль "побеждает четвертую волну" COVID-19, но маски его жителям снимать пока рано, - заявил сегодня премьер-министр страны Нафтали Беннет.

"За выходные число серьезных случаев ковида [в Израиле] снизилось до менее 400 и положительная тенденция сохраняется. Можно с осторожностью сказать, что мы побеждаем четвертую волну, волну дельта-штамма коронавируса. Но мы не снимаем ногу с газа и не снимаем маски", - цитирует Беннета Тасс со ссылкой на его канцелярию.

"Мы оставляем всю сеть для борьбы с коронавирусом открытой и работающей и… готовим инфраструктуру для сценария "омега", это кодовое название для возможного нового варианта, и, конечно же, мы готовимся к зиме, к сочетанию гриппа и коронавируса", - добавил Беннет.