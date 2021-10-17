США предложили Турции купить истребители F-16 вместо F-35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о предложении, поступившем от США после исключения Анкары из программы по производству новейших истребителей F-35.

Вашингтон предлагает Анкаре купить истребители F-16. "Речь идет о $1,4 млрд, которые мы выплатили за F-35. США в ответ на эту оплату сделали нам такое предложение", - сообщил Эрдоган.

Он подчеркнул, что Турция сделает все, чтобы обеспечить себя защитой. "Мы им сказали, что сделаем все, чтобы обеспечить нашу страну всем необходимым для ее защиты. Мы работаем над тем, чтобы наш воздушный флот всегда был наготове. Мы находимся в диалоге для того, чтобы решить эту проблему", - пояснил турецкий лидер.

Ранее США исключили Турцию из программы производства новейших истребителей F-35 из-за покупки страной российских С-400. Таким образом, США аннулировали подписанный в январе 2007 года совместный меморандум по производству F-35. Партнерами США по проекту F-35 остаются Великобритания, Италия, Дания, Нидерланды, Канада, Австралия и Норвегия.

Турция, несмотря на исключение из проекта, исполнит обязательство по производству компонентов для истребителей F-35.