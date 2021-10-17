Страницы правительства Казахстана в Facebook подверглись кибератаке

Хакеры атаковали официальные страницы правительства Казахстана в Facebook, в связи с этим страницы временно недоступны.

"Уважаемые пользователи Facebook! Сообщаем следующее - наши официальные страницы Официального сайта Премьер-Министра РК @primeminister.kaz @primeminister.kz @PrimeMinister.int в результате фишинговой атаки временно недоступны", - сообщила в соцсети глава пресс-службы премьера Зарина Нурланова.

Атака зафиксирована в воскресенье. По словам Нурлановой, с платформой Facebook ведутся переговоры о восстановлении госаккаунтов.