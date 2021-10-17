Гамкрелидзе заявил о начале пятой волны коронавируса в Грузии

В Грузии начинается очередная волны пандемии коронавируса, предупредил гендиректор Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава республики Амиран Гамкрелидзе.

"Число случаев [заражения] серьезно возросло, и это является началом так называемой пятой волны. К сожалению, эта волна начинается с высоких показателей, и поэтому важным является, чтобы все мы учитывали рекомендации - носили маски, соблюдали дистанцию, избегали массовых собраний и прививались", - рассказал он в эфире Первого канала Общественного вещателя Грузии.

Эксперт призвал граждан вакцинироваться, так как ситуация стремительно ухудшается именно в регионах с низкими темпами вакцинации. "В течение последней недели ситуация ухудшилась, в частности, в Кахети, Имерети и Самегрело - Земо Сванети. Там показатель прививок относительно ниже. Относительно хорошо дела обстоят в Аджарии и Тбилиси, так как в обоих регионах показатель прививок высокий по сравнению с другими", - отметил Гамкрелидзе.

За минувшие сутки в Грузии выявили 4 581 случай заражения коронавирусом.