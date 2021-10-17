Погоду в Москве будет лихорадить всю неделю

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец рассказал, что на следующей неделе в Москве будет "погодная лихорадка", передает РИА Новости.

"В предстоящую неделю погоду в Центральной России станет буквально лихорадить, а в считанные дни природа стремительно будет перебрасывать нас то в климатическое будущее начала ноября, то на месяц назад - в метеорологическое прошлое финала сентября", - заявил синоптик.

Днем в понедельник в столице будет плюс 4-9, в ночь на вторник - минус 1 - плюс 4, днем во вторник температура воздуха будет советовать ноябрьской норме - плюс 1-6. Местами может пойти снег, в ночь на среду ожидается первая в сезоне слабая гололедица - заморозки до минус пяти.

Затем антициклон принесет в Москву солнце, которое, однако, не сможет прогреть воздух выше нуля - плюс 5. "Это стартовые показатели ноября. Среда будет самыми холодными сутками на неделе. А дальше начнется температурный разворот", - поведал Тишковец.

Теплый циклон накроет столица в четверг, потеплеет сразу до 7-12 градусов, вероятны дождь и мокрый снег с усилением ветра до 12-17 м/с.

Резкая смена погоды будет сопровождаться и переменой в атмосферном давлении - оно рухнет за сутки на 16 единиц, поднявшись сначала до 752 мм ртутного столба.

К следующим выходным в Москве прогнозируется относительно теплая погода - ночью до плюс 5-10, днем до 9-14 градусов тепла. "Но и этот взрывной всплеск тепла будет недолгим. С воскресенья начнется долговременное вторжение арктического холода, которое в последующем переведет формат погоды в предзимье", - рассказал синоптик.