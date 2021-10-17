Россия является лидером по импорту овощей и фруктов из Турции

Главным рынком для экспорта свежих овощей и фруктов из Турции остается Россия, пишет "Анадолу".

За первые девять месяцев 2021 года объем экспорта овощей и фруктов в Россию вырос в годовом исчислении на 15%. На Россию приходится 31% от турецкого экспорта в данном секторе, сообщили в Союзе экспортеров Средиземноморского региона Турции (AKİB).

"Мы присутствуем на российском рынке в различных форматах. Разумеется, нынешние показатели необходимо сохранить, приумножить, развивать", - заметил глава Союза экспортеров свежих фруктов и овощей Средиземноморского региона Турции Неждат Син.

В этом году Турция уже ввезла в Россию 834 998 тонн продукции, экспорт вырос до $627,44 млн.

Вторым по объему экспортным рынком для Турции стала - $238 млн, тройку замыкает Румыния - $ 120,45 млн. Следом идут Ирак и Украина.

По данным Союза экспортеров, экспорт свежих овощей и фруктов из Турции с начала текущего года вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.