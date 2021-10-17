Россия является лидером по импорту овощей и фруктов из Турции
Главным рынком для экспорта свежих овощей и фруктов из Турции остается Россия, пишет "Анадолу".
За первые девять месяцев 2021 года объем экспорта овощей и фруктов в Россию вырос в годовом исчислении на 15%. На Россию приходится 31% от турецкого экспорта в данном секторе, сообщили в Союзе экспортеров Средиземноморского региона Турции (AKİB).
"Мы присутствуем на российском рынке в различных форматах. Разумеется, нынешние показатели необходимо сохранить, приумножить, развивать", - заметил глава Союза экспортеров свежих фруктов и овощей Средиземноморского региона Турции Неждат Син.
В этом году Турция уже ввезла в Россию 834 998 тонн продукции, экспорт вырос до $627,44 млн.
Вторым по объему экспортным рынком для Турции стала - $238 млн, тройку замыкает Румыния - $ 120,45 млн. Следом идут Ирак и Украина.
По данным Союза экспортеров, экспорт свежих овощей и фруктов из Турции с начала текущего года вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Вестник Кавказа
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