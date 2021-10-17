Песков: перспектив встречи Путина и Зеленского пока не наблюдается

Перспектив встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского пока нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

По словам Пескова, ситуация складывается таким образом из-за несоблюдения Киевом минских соглашений. "Пока особых перспектив для этого разговора не просматривается, опять же, из-за действий украинских властей. Именно украинские власти не выполняют минские договоренности", - указал представитель Кремля.

Он отметил, что на Украине "сейчас проводят законопроект о так называемом переходном периоде, который де-факто будет означать выход Киева из минских договоренностей". Так что "пока перспективы плохие", констатировал Песков.

Диалог с Зеленским осуществляется через посредников. Путин отдельно общается с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а те отдельно беседуют с украинским президентом. С Зеленским очень сложно говорить, добавил пресс-секретарь Путина. "Господин Зеленский, например, упорно называет Россию участником конфликта на юго-востоке страны. Это не так", - пояснил он.

При этом, подчеркнул Песков, Путин "говорит то, что делает, и делает то, что говорит". "И когда вот это не стыкуется с другими собеседниками, то это очень-очень сложно", - заметил представитель Кремля. Именно поэтому участники "нормандской четверки" не общаются все вместе.

По мнению Пескова, перспективы саммита в "нормандском формате" станут более очевидными, если все стороны сделают "домашнюю работу" и согласуют общие позиции, подготовят фундамент.

В ближайшее время состоится встреча глав МИД стран "нормандской четверки". "Вот министры сначала соберутся и поймут, [какой] фундамент", - сказал пресс-секретарь российского лидера.