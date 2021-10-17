Путин намерен ревакцинироваться

Президент России Владимир Путин точно пройдет ревакцинацию от коронавируса, сообщил в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин" его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

На вопрос, будет ли президент проходить ревакцинацию от COVID-19, Песков ответил утвердительно. "Я не сомневаюсь в этом", - заявил Песков.

Сроки ревакцинации Путина будут зависеть от совета специалистов.

Представитель Кремля отметил, что "президент говорил неоднократно, что у него очень высокий уровень титров [антител]". "И думаю, что с учетом уровня титров и рекомендаций медиков он примет решение", - пояснил пресс-секретарь российского лидера.

Владимир Путин сделал прививку от коронавируса весной, он использовал вакцину "Спутник V".