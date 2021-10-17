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Смертельное ДТП произошло на трассе "Дон" в Подмосковье

Смертельное ДТП произошло на трассе &quot;Дон&quot; в Подмосковье

Авария, в результате которой погибли два человека случилась в Московской области на трассе М4 "Дон".

"На 1 км автодороги М4 "Дон", рядом с деревней Псарево в городском округе Ступино, водитель автомобиля BMW по неустановленной пока причине совершил съезд в кювет по ходу движения с последующим наездом на дерево", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью.

В результате аварии погибли водитель и пассажир, еще четверо пассажиров иномарки получили травмы различной степени тяжести, все пострадавшие госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка.

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Вестник Кавказа

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