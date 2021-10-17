Грузия нацелилась на богатых арабских туристов

В Тбилиси приглашены представители туристических фирм из ОАЭ, Кувейта, Катара, Омана, Бахрейна и Саудовской Аравии, в Грузию надеются привлечь туристов из этих государств.

В пресс-службе мэрии Тбилиси, которая организовала информационный визит представителей турбизнеса, сообщили что возлагают надежды на то, что поездка послужит привлечению высокоплатежных путешественников из арабских стран. Подобные мероприятия необходимы для поддержки туристического сектора Грузии, пострадавшего из-за пандемии коронавируса, считают в Тбилиси.

"Тбилисская мэрия в виде разных проектов активно включена в процесс восстановления сектора туризма. Для нас одна из главных задач, вместе с ростом числа туристов, привлечь визитеров с рынков с высокой платежеспособностью", - рассказал заммэра грузинской столицы Андрия Басилая.