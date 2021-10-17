В Ираке объявили неофициальные итоги выборов

В Ираке подводят итоги прошедшего 10 октября голосования на парламентских выборах в стране.

"Процесс подсчета голосов вручную на 3 681 избирательном участке завершен, в комиссии на 100% согласны с результатами электронного подсчета. Высшая избирательная комиссия Ирака сохраняет нейтральную позицию в отношении всех политических формирований. Задача комиссии - защитить голоса избирателей, и она преуспела в этом деле", - заявил в воскресенье глава Высшей избирательной комиссии Ираке Аднан Джелил.

Итоги голосования опубликованы на официальных сайтах комиссии и находятся в свободном доступе. При этом до утверждения итоги выборов останутся неофициальными.

Согласно предварительным результатам голосования, больше всего мест в парламенте Ирака (73 из 329) получил блок шиитского лидера Муктады ас-Садра. Коалиция "Фатих", в которую входят группировки, поддерживаемые Ираном, получила 14 мест. Альянс экс-премьер-министра Хайдара Ибади и шиитского религиозного и политического лидера Аммара Хекима может рассчитывать только на 4 места в парламенте Ирака.