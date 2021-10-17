В Алматы водитель насмерть сбил пешехода и устроил массовое ДТП
В Медеуском районе Алматы произошло смертельное ДТП.
Автомобиль Honda CR-V двигался по обочине Талгарского тракта, у магазина Magnum водитель насмерть сбил девушку и попытался скрыться с места преступления. Вскоре Honda на полном ходу врезалась в Toyota Camry, которая следом ударила припаркованный Mercedes С-класса.
В ДТП нет пострадавших, девушка, сбитая у магазина, умерла на месте.
По словам очевидцев, водитель Honda CR-V находился в алкогольном опьянении.
Вестник Кавказа
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