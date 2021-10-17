Келин: газопровод "Северный поток - 2" готов к использованию

Газопровод "Северный поток - 2" готов к запуску и поставкам газа в Европу, сообщил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью ВВС.

"Факт в том, что трубопровод "Северный поток - 2" существует, он готов, он подготовлен к использованию, и мы ожидаем окончательного решения от Германии. Как только это произойдет, конечно, поставки газа будут осуществляться по этому трубопроводу", - заявил Келин.

Посол добавил, что если Германия оперативно не выдаст разрешение, то увеличить поставки газа Западной Европе не получится. Он напомнил, что в этом году поставки российского газа через ГТС Украины были увеличены сверх контрактных обязательств по транзиту на 10%. "Как мы понимаем, большего мы сделать не можем, потому что оборудование этого трубопровода никогда не проходило модернизацию и реконструкцию, так что использовать его просто опасно", - пояснил Келин.

Российский посол отверг высказывания западных политиков о том, что "Северный поток - 2" используется Москвой как инструмент политического давления.