Расходы россиян на отпуск выросли

Исследование "Росгосстрах банка" показало, что в этом году россияне потратили на отпуск больше, чем в прошлом, пишет РИА Новости.

Если в прошлом году менее 25 тыс рублей на отпуск потратили 53% отдыхающих, то в этом году таких было 35%. При этом 33% россиян сообщили, что на отпуск в 2021 году у них ушло более 150 тыс рублей. Потратили на отпуск 75-100 тыс рублей 10% респондентов, 25-50 тыс - 9%, в 50-75 тыс рублей уложились 7% отдыхающих, 100-150 тыс рублей выделили на отпуск 5% россиян.

Почти половина (42%) россиян в этом году урезали отпускной бюджет, 22% респондентов не взяли отпуск, 20% провели его дома или на даче вместо планируемого путешествия.