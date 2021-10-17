В Казахстане расширилась "красная" зона по COVID-19

Согласно обновленной матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, в «красную» зону попал еще один регион.

Из "желтой" в "красную" зону перешла Костанайская область. Таким образом, в "красной" зоне на 17 октября находятся: Нур-Султан, Алматы, Павлодарская, Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.

Шымкент пополнил "желтую" зону, в которой также находятся Алматинская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне остаются следующие регионы: Актюбинская, Атырауская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Кызылординская области.

За минувшие сутки в республике выявили 1 805 новых случаев заболевания коронавирусом.