Новый антирекорд: в России за сутки выявили 34 303 случая COVID-19

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили 34,3 тыс новых случаев заболевания - это максимум с начала пандемии.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 34 303 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 925 (8,5%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 6 740, в Санкт-Петербурге - 3 323, в Московской области - 2 759. В Крыму новых случаев 586 (максимум с начала пандемии), в Ставропольском крае - 375, в Краснодарском крае - 252, в Дагестане - 133, в Кабардино-Балкарии - 106, в Северной Осетии - 85, в Чечне - 75, в Ингушетии - 69, в Адыгее - 68, в Карачаево-Черкесии - 65.

Суточный прирост составил 0,43%, общее число инфицированных в России достигло 7 992 687 человек.

Выписаны за сутки по выздоровлении 18 717 человек, за весь период - 7 000 624 человека.

Умерли за сутки 997 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 223 312 человек.