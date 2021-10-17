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Грузинская модель украсила обложку итальянского ELLE

Грузинская модель украсила обложку итальянского ELLE

Модель из Грузии впервые попала на обложку глянцевого журнала ELLE.

Для итальянской версии ELLE снялась Это Мигриаули из агентстве GeoModels.

"Это первый случай, когда на обложку журнала попадает грузинская модель. Это большой успех для любой топ-модели", - подчеркнули в Facebook модельного агентства.

Мигриаули успешно сотрудничает с такими мировыми брендами, как Gucci, Fendi, Valentino, Emillio Pucci и David Koma.

Основательницей агентства Geomodels Studio является Тако Чхеидзе.

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