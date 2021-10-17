Пересильд рассказала о грусти после полета на МКС

Утром 17 октября спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18" с актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Олегом Новицким, вернулся на Землю.

"Ну, хорошо, прекрасно. Мы сегодня хорошо приземлились. Все было более чем штатно. Олег (Новицкий) молодец. С ним не страшно.... Я не знаю. У меня на самом деле немножко грустное сегодня настроение, потому что вроде бы нам казалось, что 12 дней это много, а уже когда все заканчивалось - не хотелось расставаться. Ведь понятно, что это было единожды только", - поделилась актриса в эфире "Первого канала".

Аппарат успешно приземлился в Казахстане в 146 км к юго-востоку от города Жезказган. Экипаж обследовали медики, самочувствие всех участников полета хорошее.

Пересильд и Шипенко прибыли на МКС 5 октября для съемок фильма о девушке-враче, которая всего за месяц готовится к полету и отправляется на МКС для спасения космонавта.