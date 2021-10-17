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В Грузии выявили 4,6 тыс новых случаев коронавируса

В Грузии выявили 4,6 тыс новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Грузии коронавирус подтвердился у 4 581 человека.

Общее число инфицированных, по данным официального сайта StopCov, достигло 662 334 человек.

За сутки выздоровели 2 494 человека, с начала пандемии – 612 481. Умерли за сутки 28 пациентов, за все время - 9 468.

Показатель инфицирования за сутки вырос до 9,93%, за последние 14 дней составил 8,31%.

В карантине находится 61 человек, в стационарах наблюдаются 5 337, в ковид-гостиницах остаются 984.

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Вестник Кавказа

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