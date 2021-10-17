Новая партия "Спутника V" доставлена в Сербию

В Сербию поступила очередная партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V", об этом в воскресенье сообщил министр по инновациям страны Ненад Попович.

"Ночью в Сербию прибыли еще дозы вакцины "Спутник V", - заявил Попович. Он добавил, что страна получила из России как первый, так и второй компонент вакцины.

Препарат поступил в Сербию с фабрики "Генериум" во Владимирской области.

В европейской стране "Спутник V" показал высокую эффективность, кроме того он "отлично действует как третья доза для тех, кто принял два компонента любой вакцины".