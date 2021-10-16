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Первый в мире космический киноэкипаж приземлился в Казахстане

Первый в мире космический киноэкипаж приземлился в Казахстане

Съемочная группа, состоящая из режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд, благополучно вернулась сегодня с орбиты на Землю после двух недель киносъемок. При посадке их сопровождал космонавт Олег Новицкий.

Первый в мире киноэкипаж МКС отчалил от станции в 4:14, в 6:42 были запущены двигатели на торможение, начался сход с орбиты. Уже в 7:35 произошла посадка в степях Казахстана в 148 км от города Жезказган.

Капсулу штатно обнаружила служба поисково-спасательного обеспечения и помогла экипажу выбраться наружу. Теперь их ожидает медицинский осмотр и спецрейс в Московскую область.

Во вторник Шипенко и Пересильд дадут пресс-конференцию.

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Вестник Кавказа

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