44 дня Отечественной войны Азербайджана: день двадцать первый, 17 октября 2020 года

Год назад, 27 сентября 2020 года начались последние боевые действия Карабахской войны, получившие название Отечественной войны Азербайджана. В тот день оккупационные силы Армении обстреляли по всему фронту и всей границе двух стран позиции азербайджанской армии и мирные населенные пункты, в Баку было принято решение начать широкомасштабную контрнаступательную операцию против захватчиков для обеспечения безопасности граждан. "Вестник Кавказа" предлагает читателям проследить ход 44 дней Отечественной войны Азербайджана так, как он освещался год назад.

Ночью двадцать первого дня войны, 17 октября, было совершено второе крупнейшее преступление Армении в Отечественной войне Азербайджана - четвертая атака ракетами средней дальности на Гянджу поразила жилой квартал, погибло 13 человек, включая троих детей, были разрушены 20 домов, школа и поликлиника. Одновременно вновь были запущены ракеты по Мингячевиру. Таким образом, общее число погибших мирных жителей Азербайджана за три недели составило 60 человек.

В Баку подчеркнули, что Ереван использует политику террора против азербайджанского мирного населения, в МИД АР обратили внимание, что данный теракт является преступлением против человечности. Было объявлено о визите в пострадавшую от терактов Гянджу представителей дипломатического корпуса и военных атташе. Русская жительница Гянджи призвала положить конец вандализму армянских националистов.

Утром президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об освобождении города Физули после двухнедельной осады, благодаря чему был открыт выход на шоссе к Красному Базару. Минобороны АР отчиталось о продвижении на фронте в целом и о продолжении армянскими оккупационными силами обстрелов прифронтовых населенных пунктов. В селе Аразбар был ранен мирный житель.

Были представлены видеодокументы ликвидации армянского комплекса С-300, тяжелой техники ВС РА, групп захватчиков в зоне боевых действий и оккупационных позиций на фронте, а также удары по складам боеприпасов. Около 10:00 был сбит СУ-25 оккупационных войск Армении, днем был уничтожен беспилотник, запущенный армянскими войсками через границу Товузского района.

После 14:00 была опубликована полная информация о последствиях ночного теракта в Гяндже, оказалось, что была повреждена линия электропередач, ведущая в Грузию. В Москве прошла акция памяти о погибших в теракте. Евросоюз выразил сожаление в связи с гибелью мирных жителей под ударами ВС Армении, британский посол в Азербайджане заявил, что теракт в Гяндже не должен повториться.

В Баку подчеркнули, что Минская группа ОБСЕ работает неэффективно. Поддержку Азербайджану выразил Казахстан.

Вечером стало известно об уничтожении ЗРК "Тор" захватчиков на Джебраил-Физулинском участке фронта, "Градов" и ЗРК С-125 - на Агдере-Агдамском участке. Среди прочих оккупантов был ликвидирован участник массовых убийств азербайджанцев в Ходжалы 1992 года.

Около 21:00 состоялись телефонные переговоры главы МИД России с азербайджанским и армянским коллегами. Через час было объявлено, что в 23:00 начнется новое перемирие.

Таким образом, в двадцать первый день войны был окончательно освобожден от захватчиков город Физули, открылся выход на дорогу до Красного Базара, через который можно было наступать на Ханкенди и Шушу в обход Агдамского района. Оккупанты ответили на это еще одним запуском ракет средней дальности по Гяндже и Мингячевиру, на сей раз ракеты упали на жилой квартал, где погибло 13 человек. Вечером при посредничестве России было экстренно согласовано новое перемирие.