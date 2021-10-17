Всемирный банк нашел три ключа к сокращению бедности в Центральной Азии

По мере ускорения темпов восстановления экономики страны Центральной Азии имеют возможность вернуться к допандемическим уровням сокращения бедности, если предпримут правильные политические шаги. К такому мнению пришли экономисты Всемирного банка на региональном онлайн-мероприятии ”Преодолевая вызовы пандемии и бедности в Центральной Азии”.

Modern Diplomacy отмечает, что в начале 2000-х годов страны Центральной Азии показывали одни из лучших результатов в мире с точки зрения сокращения бедности. Однако с 2009 года темпы прогресса стали замедляться и даже застопорились. Пандемия Covid-19 повлияла на регион, который пытается добиться инклюзивного роста и покончить с крайней бедностью. Сейчас, на второй год пандемии, уровень бедности в Центральной Азии снова падает, но при высокой инфляции и низком уровне вакцинации бедные и наиболее уязвимые слои населения продолжают страдать от отсутствия продовольственной безопасности, неопределенности и ограниченных возможностей трудоустройства, особенно среди женщин.

”Центральная Азия восстанавливается после первых потрясений пандемии, хотя и неравномерно, - сказал Уилл Зейтц, старший экономист Всемирного банка по Центральной Азии. - Миграция и денежные переводы, ключевые факторы сокращения бедности в Киргизской Республике, Таджикистане и Узбекистане, быстро возвращаются к уровням 2019 года. Рынки труда также восстанавливаются, и сбои в работе происходят гораздо реже. Однако региону еще предстоит выйти на стабильную траекторию сокращения бедности”.

Среди приоритетов политики по сокращению бедности Всемирный банк уделяет внимание трем ключевым направлениям: повсеместная вакцинация, повышение занятости и заработной платы и укрепление программ социальной помощи для поддержки наиболее уязвимых слоев населения. Чтобы поддержать восстановление рынка труда, экономисты Всемирного банка наметили краткосрочные и среднесрочные меры, включая необходимость инвестирования в ”зеленые” рабочие места и поощрение создания и расширения компаний.

Занятость сама по себе не устранит все факторы, провоцирующие бедность, а надежные системы социальной защиты необходимы для обеспечения уровня жизни наиболее уязвимых. По сравнению с другими странами со средним уровнем дохода, правительства Центральной Азии обычно предоставляют социальную помощь меньшей доле своего населения.

”Наряду с обеспечением справедливого и широкого доступа к эффективным и безопасным вакцинам против COVID-19 странам Центральной Азии необходимо срочно решить проблему сомнения населения в отношении вакцинации, поскольку она угрожает замедлить выздоровление”, - сказала Татьяна Проскурякова, региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии. ”На каждый миллион вакцинированных людей глобальный ВВП восстанавливается в среднем почти на $8 млрд. Мы ожидаем, что страны с развитой экономикой с относительно высоким уровнем вакцинации продемонстрируют гораздо более высокие темпы роста, чем развивающиеся страны с низким уровнем вакцинации”.

Среди основных причин нерешительности в отношении вакцинации в странах Центральной Азии - опасения по поводу противопоказаний и безопасности вакцины. В то время как люди с уже существующими заболеваниями в других странах обычно отдают предпочтение вакцинации, в регионе Центральной Азии они с большей вероятностью на неё не решаются. Предоставление населению точной информации о безопасности вакцин и поощрение людей с уже существующими заболеваниями к вакцинации может помочь решить проблему.