Рост добычи нефти в США не испортит праздник ОПЕК

По мере роста цен на нефть число буровых установок в Пермском бассейне растет, и добыча нефти на месторождении вскоре достигнет уровня, предшествующего пандемии, пишет Oil Price. Пермский бассейн - лидер по добавлению буровых установок в США и ключевой фактор роста добычи нефти в Америке. В других сланцевых бассейнах добыча либо не растет, либо снижается, а в Пермском бассейне число буровых установок сейчас на 136 единиц больше, чем было в то же время в прошлом году.

Большинство аналитиков ожидает, что добыча пермской нефти к 2022 году достигнет допандемического уровня, составлявшего 4,9 млн баррелей в сутки. Некоторые эксперты уверены, что это произойдет уже в октябре. Но несмотря на восстановление верхних сланцевых бассейнов, общая добыча в США вряд ли серьезно повлияет на мировой рынок нефти в краткосрочной перспективе. Альянс ОПЕК+ продолжает управлять ситуацией.

Контроль над предельным предложением нефти на рынке и ценами по-прежнему в руках ОПЕК+, поскольку американские сланцевые производители, в том числе крупный оператор Pioneer Natural Resources, стараются не тратить слишком много денег.

На этот раз, в отличие от предыдущих циклов подъема и спада, сланцевые производители в США не гонятся за высокими ценами на нефть, чтобы увеличить добычу до рекордных показателей. Сейчас все перечисленные в листинге производители американской нефти стремятся вернуть доверие инвесторов и ”не добуриться до забвения”, о чем еще в 2017 году Харольд Хамм [американский предприниматель, в основном занимающийся нефтегазовым бизнесом] предупреждал своих коллег-производителей нефти и газа.

На сегодняшний день бурение и добыча наращивается частными нефтяными компаниями. Но их усилий недостаточно для того, чтобы наводнить рынок количеством нефти, необходимым для устранения жесткого контроля ОПЕК+ над балансом поставок. По крайней мере, пока.

Все оценки указывают на рост добычи американской нефти в следующем году. Сама ОПЕК считает, что Америка увеличивает добычу нефти на 800 тыс. баррелей в сутки, хотя ”неопределенность в отношении финансовых и операционных аспектов добычи в США остается высокой”, говорится в ежемесячном отчете картеля, опубликованном на этой неделе.

УЭИ прогнозирует, что добыча нефти в США в этом году составит в среднем 11 млн баррелей в сутки и вырастет до 11,7 млн баррелей в сутки в 2022 году. То есть в среднем рост в следующем году составит 700 тыс. баррелей в сутки.

В целом ожидается, что рост добычи в Америке в 2022 году будет скромным, особенно по сравнению с резкими скачками добычи в 2018 и 2019 годах, которые привели к рекордной добыче в объеме 13 млн баррелей в сутки в феврале 2020 года, как раз перед тем, как пандемия подорвала спрос и обрушила нефтяные цены.

Государственные производители сланца продолжают проявлять осторожность при планировании капитальных затрат на буровые работы, отдавая приоритет обеспечению доходов для акционеров.

Но частные бурильщики, которых инвесторы не заставляют ”показывать им деньги”, добавляют буровые установки более быстрыми темпами. В последние месяцы количество буровых установок в США, эксплуатируемых частными производителями, впервые превысило количество буровых установок, развернутых государственными нефтяными компаниями, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Enverus.

По состоянию на 1 октября у Mewbourne Oil Company было 17 действующих буровых установок по сравнению с 16 буровыми установками, которыми управляют ExxonMobil и Chevron вместе взятые, свидетельствуют данные Lium LLC, приведенные Bloomberg.

При цене нефти в $80 частные компании получают солидную прибыль за счет увеличения объемов бурения, но многие из них не собираются наращивать добычу в следующем году.

Компания Tap Rock Resources из Колорадо, например, которая работает в Пермском бассейне, почти утроила добычу нефти за год, но не стремится увеличивать объемы в следующем году.

”Мы знаем, что нельзя вечно рассчитывать на $80, поэтому было бы очень недальновидно гоняться за этой ценой. К тому времени, когда скважины начнут действовать, стоимость нефти может упасть до $60, - сказал исполнительный директор The Tap Rock Resources Райан Лондон в интервью Wall Street Journal.

У тех частных бурильщиков, которые все-таки предпочитают гоняться за нефтью по $80, есть свои проблемы. Инфляция издержек в сочетании с затруднениями в цепочке поставок и ограничениями на рабочую силу может испортить настроение частным производителям из-за повышения цены безубыточности на бурение новых скважин.

Еще в июле Джефф Миллер, генеральный директор Halliburton, ведущего поставщика услуг по гидроразрыву, заявил, что компания поднимает цены. ”Инфляция касается многих сфер нашего бизнеса: и технического обслуживания, и затрат, и рабочей силы”, - сказал Миллер, зачитывая отчет о прибылях и убытках за второй квартал.

”По мере того, как наше оборудование достигает устойчивого уровня более высокой загрузки в Северной Америке, мы переходим от инфляционного увеличения затрат к установлению более высоких чистых цен. И мы ожидаем, что эта тенденция усилится к 2022 году”, - сказал топ-менеджер Halliburton.

Остаются вопросы о темпах роста добычи нефти в США, особенно в отношении того, как долго сохранится дисциплина государственных компаний и насколько частные производители смогут увеличить свою добычу на фоне более высоких затрат.

На данный момент маловероятно, что сланцевый сектор США будет влиять на динамику мировых нефтяных цен, поскольку ОПЕК+ твердо контролирует рынок.