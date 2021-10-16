В Дербенте заработает первый приют для животных

В следующем году бездомные и брошенные животные в дагестанском Дербенте приобретут новый дом: власти города приняли решение открыть первый в городе приют для них.

"В рамках реализации госпрограммы "Комплексное территориальное развитие города Дербент" планируется строительство в 2022 году первого приюта для безнадзорных животных на 180 мест", - сообщили в пресс-службе городской администрации, передает "Это Кавказ".

Работники приюта также будут заниматься отловом и стерилизацией безнадзорных животных, - говорится в сообщении горадминистрации.