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Россиян накормят бактериями и микроорганизмами за 200 млн рублей

Россиян накормят бактериями и микроорганизмами за 200 млн рублей

Ведущий эксперт рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Михаил Чарный сообщил о том, что в России в 2023 году появится лаборатория, где будут культивироваться съедобные бактерии и микроорганизмы.

По его словам, уже ведутся переговоры с представителями Минздрава, Минпромторга, Миннауки, Минприроды и Минсельхоза, в том числе по дорожной карте и по вопросам финансирования – на проект требуется до 200 млн рублей.

"Хотя бы семь-восемь для начала, на каждый специализированный центр потребуется около 200-300 миллионов", - сказал он, передает РИА Новости.

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Вестник Кавказа

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