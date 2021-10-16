В помощь людям в бизнес-центры и гостиницы Дагестана придут роботы

Компания "Промобот" поставит в бизнес-центры и гостиницы республики десять роботов – договор об этом компания заключила с дагестанским поставщиком платежных терминалов "Чекмастер", рассказал директор по развитию компании "Промобот" Олег Кивокурцев.

"Договор о намерениях о поставке сервисных роботов-консультантов состоит из двух этапов и рассчитан на два года. Данная активность позволит реализовать в течение 2021-2022 годов не менее десяти роботов", - цитирует собеседника ТАСС.

Речь идет о роботах серии V.4, которые умеют общаться с людьми, отвечать на вопросы и свободно передвигаться в помещении, - добавили в компании.