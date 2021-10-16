"Сочи" вышел на второе место РФПЛ

Сегодня на стадионе "Фишт" в Сочи прошла встреча футбольных клубов "Сочи" и "Ростов" 11-го тура РФПЛ, завершившаяся победой хозяев со счетом 3:2.

Первый тайм закончился полным доминированием "Сочи" на поле: на 10-й минуте счет открыл Артур Юсупов, на 28-й минуте Кристиан Нобоа реализовал пенальти, через 5 минут третий гол в ворота "Ростова" забил Матео Кассьерра.

Во втором тайме "Ростов" постарался отыграться, забив гол сначала на 53-й минуте (Баштуш), затем на добавленной четвертой минуте (Али Соу), однако для ничьи этого не хватило.

Таким образом, "Сочи" вышел на вторую позицию в турнирной таблице с 21 очком, "Зениту" сочинский клуб уступает всего 2 очка. Далее он будет играть в Москве с "Локомотивом" 25 октября.