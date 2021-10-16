Иран договорился о морских учениях с Пакистаном

Начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери сообщил сегодня о договоренности с Пакистаном о проведении морских учений.

"Мы достигли хороших договоренностей, включая проведение в будущем совместных морских учений в территориальных водах как Пакистана, так и Ирана", - отметил Багери.

Также глава иранского Генштаба рассказал, что ВМФ Пакистана примут участие в совместных морских учениях Китая, России и Ирана, которые пройдут на рубеже 2021-2022 годов.

Багери выразил уверенность в том, что вступление Ирана в ШОС позитивно скажется на отношениях республики с Пакистаном, пишет IRNA.