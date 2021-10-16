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Арсен Захарян спровоцировал драку футболистов "Спартака" и "Динамо"

Арсен Захарян спровоцировал драку футболистов &quot;Спартака&quot; и &quot;Динамо&quot;

Сегодня в первом тайме матча "Спартак"-"Динамо" 11-го тура РФПЛ произошла массовая драка футболистов.

Драка началась после того, как полузащитник "Динамо" Арсен Захарян вступил в перепалку с защитником "Спартака" Самуэлем Жиго, который возмутился фолом Захаряна против Максимилиано Кофрие.

Драка продолжалась недолго, в результате инцидента Захарян, Жиго, а также защитник "Спартака" Георгий Джикия и нападающий "Динамо" Вячеслав Грулев получили желтые карточки.

Матч в итоге закончился вничью, 2:2.

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Вестник Кавказа

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