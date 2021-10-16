В Турции создали лазерный летающий дрон-сапер

В Турции была представлена технология нового поколения в саперном деле: квадрокоптер, оснащенный мощным лазером для ликвидации мин. Уникальный беспилотник разработан компаниями TÜBİTAK и ASISGUARD и получил от главы МВД Сулеймана Сойлу название Eren в честь подростка, убитого боевиками Рабочей партии Курдистана в провинции Трабзон.

Как пишет Анатолийское агентство новостей, на полевых испытаниях лазер Eren смог пробить трехмиллиметровую стальную пластину с высоты 100 м за 10 с. Таким образом, квадрокоптер, паря над минным полем, может подрывать мины с безопасного расстояния.

В настоящее время квадрокоптер проходит доработку, Минобороны будет рекомендовать его к покупке уже в следующем году.