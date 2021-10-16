Сторонники Саакашвили подрались с полицейскими

В Тбилиси у здания бизнес-центра создателя правящей партии "Грузинская мечта", миллиардера Бидзины Иванишвили сегодня произошла драка между сторонниками экс-президента Михаила Саакашвили и полицейскими.

Изначально активисты собрались на митинг с требованием освободить Саакашвили, отбывающего сейчас 6-летний тюремный срок, однако вскоре акция переросла в стычки с полицией.

В акции и драке участвовало несколько десятков человек, принесших с собой растяжку "Свободу Мише". Драка началась после того, как активисты принялись клеить стикеры "Свободу Мише" на здании.

Как пишет Спутник-Грузия, были задержаны трое участников драки с полицией.