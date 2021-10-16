Петр Толстой: государство проиграло информационную прививочную кампанию

Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой на телеканале НТВ заявил сегодня, что государство не справилось с задачей объяснить населению важность вакцинации от коронавируса.

"Пора сказать прямо: информационную кампанию по борьбе с коронавирусом и объяснению людям необходимости вакцинации государство проиграло… Считаю, что ученые и эксперты не смогли проявить себя в этом направлении: подход "мы сказали, а вы делайте" не работает", - пояснил он.

Таким образом, прежде всего в провале информационной кампании виноваты медики и эксперты. Из-за этого, сказал Толстой, у населения "нет доверия к вакцине", так как ему никто не отвечает на вопросы, "почему бывают осложнения, почему вакцинированные все равно могут заболеть", в то время как гражданам надо все объяснять, а не заставлять поверить на слово.

Напомним, что сегодня в России суточная смертность от коронавируса впервые превысила 1 тыс человек, а число выявленных заболевших превысило 33 тыс человек за сутки. Таким образом, сейчас страна переживает тяжелейший период пандемии, несмотря на год прививочной кампании.