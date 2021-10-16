Ушел из жизни сторонник мира между Арменией и Азербайджаном Георгий Ванян

Накануне в Тбилиси в эпидемиологической клинике ушел из жизни армянский правозащитник Георгий Ванян, один из самых известных сторонников мира между Арменией и Азербайджаном.

Георгий Ванян, в последние годы живший в селе Цахкаван Тавушской области Армении, был госпитализирован с тяжелой формой коронавируса 9 октября.

В свое время Георгий Ванян вместе с активистами из Азербайджана и Грузии организовал миротворческую кампанию в приграничном селе Текали, где встречались жители соседних районов Азербайджана и Армении после первого этапа Карабахской войны.

Долгие годы Георгий Ванян работал над примирением народов Азербайджана и Армении, в том числе через культурную сферу, к примеру, пытался организовать показы азербайджанских фильмов в Армении. Во время финального этапа Карабахской войны, начавшийся год назад, он осудил агрессию Еревана, заявив, что тот "давно переступил рубеж преступлений против своих собственных граждан".

Это был человек мужественный и честный, положившей все свои силы на то, чтобы восстановить мир между народами Азербайджана и Армении.