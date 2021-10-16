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IDEA и Всероссийское общество охраны природы подписали соглашение

IDEA и Всероссийское общество охраны природы подписали соглашение

Состоялась встреча вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой и председателя Всероссийского общества охраны природы, посла доброй воли Программы ООН по окружающей среде, легендарного хоккеиста Вячеслава Фетисова.

Лейла Алиева и Вячеслав Фетисов обсудили вопросы взаимодействия в сфере экологии.

На встрече было подписано Соглашение о намерениях о сотрудничестве в области охраны окружающей среды между IDEA и Всероссийским обществом охраны природы.

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Вестник Кавказа

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