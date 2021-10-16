Армянская трагедия. Прогнозы и выводы, сделанные Эльмаром Гусейновым почти 20 лет назад

В феврале 2003 года азербайджанский журнал - еженедельное аналитическое pевю - "Монитор" опубликовал материал своего главного редактора Эльмара Гусейнова "Армянская трагедия", остающийся во многом актуальным и по сей день. "Вестник Кавказа" предлагает читателям ознакомиться с этой статьей.

Выборы в Армении, а точнее то, что произошло после их проведения, стало наглядным свидетельством факта, что армянская государственность, как впрочем, и вся армянская общественно-политическая жизнь, переживает кризис. Кризисное состояние армянского общество — тенденция отнюдь не новая, но впервые кризисные явления приняли столь явную форму гражданского противостояния. Вне зависимости от того, как пройдет второй тур президентских выборов, стало однозначно ясно — прежней Армении уже не существует.



КАТАСТРОФА ПО-АРМЯНСКИ



Главной проблемой современного национального состояния армян является кризисное состояние национального духа. Каждый мыслящий армянин в душе понимает, что существуют более чем серьезные проблемы существования его нации. Параметры навалившегося на армян национального кризиса видны невооруженным взглядом. Недавно один из самых популярных армянских сайтов провел интернет-конкурс на тему "Армения-2020". Желающим предлагали дать свой прогноз о том, какой будет страна в 2020 году. Получив ответы, организаторы конкурса впали в шок. Подавляющее большинство прогнозов было крайне пессимистичным.



Действительно, необходимо быть озверелым оптимистом, чтобы назвать нынешнее состояние армянского общества кризисным. Скорее всего, это не кризис, а крах. Ибо сегодня можно констатировать полную деградацию всех основных принципов, заложенных в государственное устройство третьей армянской республики.



Выборный кризис лишь приподнял завесу над секретом полишинеля. Характерной особенностью современного армянского общественного состояния является как непризнание самого кризисного положения, в котором оказалось армянское общество, так и отсутствие видимых перспектив развития.



Экономическая ситуация в Армении близка к катастрофе. Армения и в годы советской власти была депрессивным и дотационным регионом. А уж теперь отсутствие собственной сырьевой базы и энергетическая зависимость стали основой катастрофического положения экономики.



Надежда на инвестиции не оправдались. Основной расчет строился на привлечении денег армянской диаспоры в экономику страны — для обеспечения долгосрочного развития экономики. При этом армянские оптимисты не учли две важные вещи: менталитет армян из диаспоры и тупиковое геоэкономическое положение страны. Армянство, в отличие от еврейства, практически отказалось финансировать национальное строительство, сделав основной упор на помощь тем армянам, которые переезжали в страны Европы и Америки. И если основополагающей тенденцией мирового еврейства во второй половине прошлого века стал сионизм — идеология, проповедующая создание еврейского государства любой ценой, то идеологией армянства стала тенденция, идущая в обратном направлении.



Армяне постарались максимально увеличить свое представительство в других странах, расширяя размеры диаспоры. Цель была очевидна: создавая многочисленную диаспору, армяне хотели использовать ее для решения своих проблем в стране проживания. Но в результате этой политики непосредственно армянское государство практически осталось без внешних инвестиций. Сегодня Армения больше рассчитывает на инвестиции из России, чем от собственных соотечественников за рубежом.



Экономический кризис привел к развалу промышленности и резкому снижению доходов населения. А это в свою очередь спровоцировало отток граждан из страны. За последние 10 лет население Армении уменьшилось вдвое. Но вот что интересно: если в Азербайджане отток избыточной рабочей силы в РФ привел к возникновению мощного импорта валюты, в Армении этого не произошло. Причину такого явления понять можно. Выяснив половую принадлежность всех, кто выехал из Армении, мы увидим, что количество мужчин и женщин, покинувших страну, практически равно. Это значит, что армяне, в отличие от азербайджанцев, покидают страну семьями.



Это хорошо вписывается в менталитет армян, для которых важно увезти с собой на чужбину всю семью. Но это бьет рикошетом по экономическому положению страны. Страна настолько бедна, что не в состоянии прокормить население. Поэтому отток из страны принимает хронический характер. По меткому замечанию одного армянского журналиста, Армения превратилась в ясли: в ней армяне рождаются лишь для того, чтобы вырасти и улететь.

Тяжелое социально-экономическое положение страны ухудшается из-за огромных (по армянским масштабам!) размеров коррупции. Сращивание власти и капитала привело к появлению в стране олигархических мафиозных группировок, чьи основные интересы лежат в максимально быстром обогащении. А это возможно лишь за счет хищнического использования национального богатства. В Армении основой национального богатства являются не сырьевые ресурсы, а промышленное оборудование, и потому основу бизнеса новых армян составляет торговля этим самым оборудованием. А созданная в советские годы промышленность продается, как металлолом в Иран.



ИСПЫТАНИЕ МИРОМ

Долгое время все имеющиеся недостатки покрывались издержками карабахской войны. Мобилизация всех сил и средств на нужды непосильной войны привела к сегодняшнему плачевному состоянию армянской государственности.

Армяне захватили Карабах, более того — они сумели захватить и часть азербайджанских земель вне его границ, что создавало неплохие условия для последующих торгов о мире по принципу "мир в обмен на земли". Но получив Карабах, Армения потеряла перспективу национального развития. Карабах оказался той ценой, которую Армения заплатила за свою деинтеграцию из регионального экономического пространства. Но обретение Карабаха оказалось не в состоянии компенсировать потери армянской нации. Помимо стратегических потерь армян, выключивших себя из региональных программ по экономическому сотрудничеству, чтобы констатировать армянское поражение, необходимо вспомнить и другое.



В результате конфликта армяне покинули все остальные территории Азербайджана. До конфликта армяне составляли всего 15-ю часть населения Азербайджана. Зато в потреблении национального азербайджанского пирога они имели 23 процента. Весь сектор обслуживания населения, большая часть "цеховиков" — все это принадлежало армянскому капиталу в нашей стране. И если бы не карабахский конфликт, то сегодня более четверти азербайджанского рынка было бы в руках у армян. Такой потери армянам не сможет возместить даже Карабах.

В угоду достижению побед в карабахской войне Армения пошла и на смену своей внешнеполитической ориентации. На смену прозападному курсу пришел изоляционистский курс, рассчитанный на тесную интеграцию с РФ. По сути, Армения заняла на Южном Кавказе заняла место, которое в Центральной Азии занимает Таджикистан — место "непотопляемого авианосца России" на юге.



Армения не выдержала испытания миром. Выстояв в годы войны, армянское общество не смогло построить нормальную жизнь. Почему? Скорее всего, дело в том, что армянское общество само по себе оказалось готово к войне и не готово к миру. Сама психология армян, базирующаяся на идее национальной исключительности, подпитываемой паранойей "геноцида", прекрасно подходила для использования в военных целях. Постоянные ссылки на историческое величие народа плюс территориальные претензии провоцировали комплекс национальной ущемленности.



Грандиозные военные победы в Карабахе еще более усугубили болезненное восприятие всего, что не вписывалась в мессианскую картину армянского восприятия мира. Если бы Армения понесла сокрушительное поражение в этой войне, это спасло бы ситуацию, поскольку в результате спровоцированного поражением кризиса к власти могли прийти силы, исповедующие совсем иные взгляды на идущие в мире процессы и на место Армении в нем.



Но этого не произошло. В Армении победили силы, исповедующие радикальный взгляд на карабахский конфликт и считающие, что Армения, как победительница в этой войне, непременно должна получить территориальные приращения в качестве преференций. А в результате Армения оказалась в геополитическом тупике.



АРМЯНСКИЙ ЧААДАЕВ

Как ни странно, но первую попытку осмыслить место и роль Армении в новом мире сделал тот самый человек, под руководством которого Армения и достигла своих впечатляющих военных побед. Президент Левон Тер-Петросян поставил под сомнение саму победу в карабахском конфликте.



По его мнению, армяне выиграли не войну, а всего лишь сражение. Свой взгляд на ситуацию в стране, а также на пути решения самых основополагающих проблем Армении он осветил в своей статье, смысл которой сводился к констатации очень простой истины — Карабах не стоит самоизоляции Армении.



Но это был глас вопиющего в пустыне. Армянское общество оказалось не готово воспринять "откровение от Левона" по очень простой причине — потому что оно продолжает жить в плену огромного количества мифологем. Каждый народ склонен мифологизировать свое прошлое. Более того — чем тяжелее настоящее народа, тем большей мифологизации подвергается его прошлое. У некоторых народов мифологизация пересекает границы времен и вторгается в сегодняшний день.



У армян мифологизация достигла своего апогея. Они уже сами не понимают, где кончаются мифы и начинаются реалии. Одним из основных мифов армянской современности является миф о непобедимости армянского оружия. Обретший плоть в результате двух-трех сомнительных побед, он вырос до размеров гигантского мифа о народе-победителе. Главный аргумент армян, не желающих идти на какой-либо компромисс по Карабаху, заключается в том, что "победитель никогда не идет на уступки побежденным". И вообще — vae victis!



Левон Тер-Петросян посмел поставить под сомнение существование именно этого мифа. И был сметен. Чтобы понять уровень того, что сделал Л.Тер-Петросян, нужно на секунду представить — что было бы, если в День победы над Германией И.Сталин заявил бы о том, что достигнутая победа не имеет смысла, так как социализм обречен, а будущее за капитализмом.



Даже в Азербайджане, стране, которая по объективным критериям может считаться проигравшей военную фазу конфликта, само упоминание о понесенном поражении воспринимается крайне неадекватно. А уж что тогда говорить об армянском обществе, убежденном в незыблемости успехов армянского оружия!



Скорее всего, Тер-Петросян знал о трагичности своей судьбы. Но на что он рассчитывал? Возможно, на то, что его выступление станет основой для общенационального диалога. А может быть он, зная что последует за публикацией в печати подобных умозаключений, намеренно спровоцировал кризис, так как видел контуры грядущей национальной катастрофы и своим демаршем хотел предотвратить развитие событий в негативном для Армении ключе.



Но армянское общество обрушилось на него с обвинениями в капитулянтской позиции. И в результате массированного давления со стороны всех слоев армянского общества Л.Тер-Петросян покинул свой пост, уйдя в отставку. Анализ событий в Армении показывает, что армянское общество до сих пор не простило ему его карабахскую хартию. Его взгляды не разделяет большинство армянского населения, хотя практически все, что именно Л.Тер-Петросян предрек армянскому обществу, уже сбывается. Воистину — нет пророков в своем отечестве.



КАРАБАХСКИЙ БУМЕРАНГ

Сегодня Армения пожинает плоды своих ошибок. Кризис вокруг Нагорного Карабаха привел к политическому кризису в самой стране. По сути, в Армении сейчас повторяется политическая ситуация, имевшая место в Азербайджане в начале 90-х годов. Тогда карабахский конфликт и события вокруг него спровоцировали политический кризис в нашей стране.



Кризис этот, охвативший все слои азербайджанского общества, привел к тому, что доминирующее положение на политическом небосклоне страны занял клан выходцев из Армении. Именно они, согнанные с мест постоянного проживания в результате карабахского конфликта, стали основной ударной силой в формировании диктатуры трайба. Их спаянность и отличные от общеазербайджанской массы поведенческие стереотипы позволили им достичь политических успехов.



А в Армении в результате карабахской войны сложилась прослойка военно-политических вождей — выходцев из Карабаха. Карабахцы в ходе войны выработали особую спаянность и организационную структуру. И это позволило им сегодня взять под контроль общественно-политическую ситуацию в стране. Сегодня именно карабахский клан в Армении сконцентрировал в своих руках непомерные (по армянским понятиям!) административные ресурсы. В стране, где отсутствуют условия для нормального функционирования бизнеса, а экономика находится в руках мафиозных группировок, это привело к полной монополии карабахцев на власть.



Таким образом, карабахская проблема бумерангом ударила по Армении. Сегодня Армения находится в практически безраздельной власти карабахского трайба. И именно этот трайб и его политическая база — военная элита армянской армии — определяют основные параметры развития страны.



Произошедшее на президентских выборах в Армении можно расценивать как антитрайбовое восстание. Ни политическая, ни экономическая программа конкурентов Кочаряна ничем не отличалась от его собственной. Перед выборами политтехнологи шутили, что победит тот кандидат, кто лучше всех зачитает свой текст. Но на самом деле у этих выборов был крайне серьезный подтекст — впервые антитрайбовые силы в Армении объединились против правящего трайба.



Выборный скандал может разделить армянское общество, которое доселе казалось монолитным. Не случайно самым популярным лозунгом на антикочаряновских митингах стал призыв лишить армянского гражданства всех, кто получил его после 1992 года. Тем самым противники Кочаряна показали, что основная причина противостояния заключается в желании уничтожить диктатуру карабахского трайба.



Начало антитрайбовой войны в Армении была очевидно. А отношение к выходцам из Карабаха хорошо характеризуется одной фразой — "карабахский ишак". Именно так за глаза — а иногда в глаза — ереванские армяне называют выходцев из Карабаха.



АРМЯНСКИЕ УРОКИ

Уроки того, что произошло в Армении, крайне ценны для Азербайджана. Их осознание важно по нескольким причинам. Во-первых, армянское общество переживает процессы, в чем-то схожие с общественно-политическими процессами в Азербайджане. Во-вторых, мы находимся в состоянии перманентной войны с Арменией, и нам необходимо знать как сильные, так и слабые стороны исторического врага.



События в Армении — это закономерный результат развития тех общественно-политических тенденций, которые играли определяющую роль в армянском обществе все эти годы. В результате Армения сегодня стоит на краю диктатуры.



Многочисленные независимые эксперты практически не подвергли сомнению тот факт, что выборы в Армении фальсифицированы. Р.Кочарян, опираясь на военно-политическую элиту страны, состоящую из его земляков-карабахцев, практически узурпировал власть в стране.

Общественно-политическая ситуация в Армении все больше напоминает ситуацию в странах-соседях. Армянские власти все больше теряют авторитет и влияние в стране и, опираясь на силовые методы, пытаются закрепить господствующее положение трайба. Трансформация Армении неизбежно приведет ее в ряды стран-изгоев, таких, например, как Белоруссия и Ирак. А это — прямой путь к самоизоляции.

На наших глазах наши "заклятые соседи" переживают трагедию. Они так и не смогли определить свое место в этом мире. Ключевая ошибка армян заключается в том, что они искренне уверовали в свое мессианство и в своих действиях руководствовались эмоциями, а не разумом.

Армянская трагедия преподала несколько уроков, каждый из которых требует осмысления. Очевидно одно: попытка построения национального благополучия за чужой счет потерпела фиаско. Армения — единственная страна, которая смогла завершить этническую чистку своих территорий. Но оставшись наедине с собой, армяне стали делить уже сами себя — по регионально-трайбовому признаку.



Происшедшая трансформация есть продукт сложившихся тенденций. Тенденций столь оригинальных и зачастую столь же парадоксальных, насколько парадоксально по своей сути само армянское общество. Один из главных уроков, преподанных армянской трагедией, — осознание того факта, что идеи национальной исключительности несовместимы с современным глобализирующимся миром.



И поэтому выводы из армянской трагедии необходимо сделать в первую очередь нам — азербайджанцам. В последнее время в общественное сознание азербайджанцев практически насильно пытаются ввести элементы поведенческих стереотипов армян. Происходит это практически по всем направлениям — от попыток переплюнуть армян на ниве "многострадальности", до публикации исторических версий, построенных по типично армянскому способу. Инициаторами таких действий являются политические и общественные деятели, которые считают, что таким образом смогут "улучшить национальные достоинства азербайджанцев".



Но, как показывает нам горький армянский опыт, ни одна нация, пусть даже самая высокоорганизованная, но стремящаяся к национальному прогрессу за счет других народов, не может рассчитывать на развитие и прогресс в современном мире. Потому что это входит в прямое противоречие с теми тенденциями, по которым развивается мир.



Армянская трагедия произошла потому, что общественная мысль Армении поставила интересы нации выше интересов отдельных граждан. В своей попытке расширить жизненное пространство, Армения повторила путь нацистской Германии. И так же, как Германия, она считала себя исторически ущемленной. Ради того, чтобы поддержать чувство национальной гордости, армяне развязали войну. Но, к сожалению, не проиграли. На алтарь комплекса национальной неполноценности они положили свое будущее.



И грядущим поколениям армянских историков еще предстоит ответить на самый безответный вопрос армянской современности — стоил ли Карабах, который они приобрели, будущего, которое они потеряли?