Турция создала дальнобойный гранатомет

В Турции представили новую разработку отечественной оборонной промышленности – 40-миллиметровый револьверный ручной гранатомет TG40-BA.

Как сообщил глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, этот гранатомет является новым этапом импортозамещения в военной сфере, пишет Анатолийское агентство новостей.

Демир отметил, что гранатомет TG40-ИФ может стрелять несколькими типами боеприпасов – калибров 40x46 мм и 40x51 мм.

Гранатомет оборудован регулируемым оптическим прицелом, благодаря чему дальность прицельного огня у него составляет 800 м.