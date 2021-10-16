Рушан Аббясов отмечает 40-летие

Сегодня юбилей у одного первого заместителя председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, председателя Духовного управления мусульман Московской области Рушана Аббясова – ему исполнилось 40 лет.

Отметим, что Рушан Аббясов ежедневно вносит значительный вклад в жизнь уммы и сохранение межконфессионального мира в России, а также достойно представляет РФ в ее контактах с иностранными государствами.

Редакция "Вестника Кавказа" поздравляет Рушана Рафиковича с юбилеем.