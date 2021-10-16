В Екатеринбурге 18 человек умерли от разливного спирта

Как сообщили сегодня в СУ СКР по Свердловской области, в Екатеринбурге сразу 18 жителей микрорайона Чкаловский скончались после употребления технического спирта – метанола.

По данным свердловского ГУ МВД, уже задержаны два человека по подозрению в причастности к гибели этих людей.

Как пишет "Интерфакс", региональный координатор партийного проекта "Единой России" "Народный контроль" Дмитрий Чукреев уточнил, что все погибшие покупали спирт в розлив на местном рынке.

"Сотрудники полиции провели все необходимые мероприятия, выявили там две точки, которые торговали спиртом, лица задержаны", - сообщил он.