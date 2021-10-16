Пашинян заявил о намерении Армении открыть коммуникации с Азербайджаном (ВИДЕО)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил накануне на заседании глав государств-участников СНГ, что Ереван намерен открыть транспортные и экономические коммуникации с Азербайджаном, заявив что это – "единственный путь, который, мы считаем, может привести к цели" достижения мира и стабильности на Южном Кавказе.

"В этом контексте очень важно выполнение тех договоренностей, которые были достигнуты в Трехсторонних заявлениях от 9-го ноября 2020 года и 11-го января 2021 года. Хочу вам сообщить, что в рамках Трехсторонней рабочей группы во главе с вице-премьер-министрами России, Армении и Азербайджана, мы работаем над открытием всех транспортных коммуникаций и надеемся достичь конкретных результатов в ближайшем будущем", - сообщил Никол Пашинян.

"Это означает, что Армения получит железнодорожную связь и автомобильную связь с Россией и железнодорожную связь с Ираном по территории Азербайджана, а Азербайджан получит железнодорожную и автомобильную связь с Нахичеванской Автономной Республикой по территории Армении. Очень важно отметить, что мы поддерживаем те сценарии открытия транспортных коммуникаций, которые станут символами и средствами установления мира, а не изоляции и вражды", - подчеркнул премьер-министр Армении.