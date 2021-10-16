Иран улучшит отношения с Египтом с помощью Саудовской Аравии

Как сообщил сегодня гендиректор ближневосточного департамента МИД Ирана Мир Масуд Хосейниян, Тегеран рассчитывает на позитивное влияние конструктивных переговоров с властями Саудовской Аравии на отношения между ИРИ и Египтом.

"В настоящий момент мы пытаемся улучшить отношения с Египтом, но этот процесс идет медленно. Конечно, если появится положительный сдвиг в отношениях Ирана и Саудовской Аравии, то этот вопрос непременно окажет влияние на взаимодействие с Египтом", - приводит его слова ISNA.

Хосейниян напомнил о проблемах Ирана в отношениях с Египтом. "Примерно два года назад иранский танкер был задержан Египтом под ложным предлогом без предоставления доказательств. Кроме того, несколько иранских граждан в этой стране ожидают смертной казни за транспортировку наркотиков", - обратил внимание дипломат.

Он подчеркнул, что Тегерану не удается договориться с Каиром о том, чтобы исполнение этих приговоров было приостановлено.