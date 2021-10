Новый спецпредставитель генсека НАТО летит на Южный Кавказ

Спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина сообщил сегодня в Twitter, что прибудет на следующей неделе с визитом в южнокавказские республики. В первую очередь Коломина прилетит на переговоры в Баку.

"С нетерпением жду мое первое путешествие на Кавказ на следующей неделе. Я посещу Азербайджан, Грузию и Армению в новой должности спецпредставителя генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии", - сказано в твите Коломины.

Также чиновник уточнил, что целью его поездки будет поиск путей по укреплению присутствия НАТО на Кавказе.

Looking forward to my first trip to the #Caucasus next week. I will be visiting #Azerbaijan 🇦🇿, #Georgia 🇬🇪, and #Armenia 🇦🇲 in my new capacity as #NATO Special Rep for the Caucasus and Central Asia in order to identify ways to further enhance NATO’s engagement in the Caucasus.