Главы Советов безопасности России, Израиля и США обсудят Сирию и Иран

Как сообщил сегодня посол Израиля в России Александр Бен Цви, в настоящее время прорабатывается идея встречи российского, израильского и американского глав Советов безопасности. Темами трехстороннего совещания предполагается сделать ситуацию в Сирии и Иран.

Пока неясно, где и когда могут встретиться главы Советов безопасности, скорее всего, это будет определено во время переговоров в Сочи президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета 22 октября.

"Пока есть только идея, ни дата, ни место еще не назначены. Мы со своей стороны готовы принимать у себя делегации, но это еще не решено", - приводит слова Цви РИА Новости.

Тем не менее, договоренность о такой встрече уже существует, добавил посол Израиля.