Здоровьем Михаила Саакашвили обеспокоилась Елизавета Ясько

Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько в эфире телеканала "Украина 24" призвала сегодня власти Грузии срочно госпитализировать отбывающего наказание в грузинской тюрьме экс-президента республики Михаила Саакашвили.

"Состояние физическое у него плохое, потому что человек голодает уже третью неделю. Он отказывается прекращать голодовку. Тема возвращения гражданина Украины в Украину является очень актуальной, но сейчас многое зависит от грузинской власти", - сказала она.

Ясько подчеркнула, что очень скоро состояние здоровья Саакашвили достигнет критического уровня. "Ему нужна будет госпитализация, потому что состояние его здоровья уже очень слабое. Я считаю, что госпитализация ему уже нужна. Важно, чтобы он имел медицинскую помощь", - призвала депутат Верховной рады власти Грузии.