Начальник Генштаба ВС Ирана прибудет в Россию по приглашению Сергея Шойгу

Военный атташе Ирана в РФ Реза Хосрави Мокаддам объявил сегодня об организации визита начальника Генштаба ВС ИРИ Мохаммада Багери в Москву.

"Багери во главе высокопоставленной военной делегации отправится в Россию с визитом по приглашению министра обороны России Сергея Шойгу", - приводит слова военного атташе ИРНА.

Уточняется, что в Москве Багери будет обсуждать как ирано-российское сотрудничество в военной сфере, так и противостояние террористическим угрозам и различные международные вопросы.