В Грузию прибудет глава Пентагона

Глава Пентагона Ллойд Джеймс Остин III вскоре посетит Грузию, сообщили в американском посольстве в Тбилиси. Также он совершит визит в Украину и Румынию.

В Грузии глава Пентагона встретится с главой правительства Ираклием Гарибашвили и главой Минобороны Джуаншером Бурчуладзе. Как пишет Грузия-Онлайн, Остин намерен подтвердить поддержку США суверенитета грузинского государства и обсудить вопросы двустороннего партнерства.

Также будут обсуждены задачи совместного обеспечения безопасности и развития региональных контактов на Черном море.