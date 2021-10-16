Три моста капитально отремонтируют за 1,2 млрд рублей в Карачаево-Черкесии

Мосты через реки Джегута, Малый Зеленчук и Большая Лаба отремонтируют в Карачаево-Черкесии в рамках госпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры", на это будет потрачено 1,2 млрд рублей, заявили в компании "Ростендер".

"Карачаевочеркесавтодор объявил три тендера на ремонт мостов через реку Джегута автодороги Усть-Джегута-Терезе, реку Малый Зеленчук автодороги Черкесск - Хабез - подъезд к МЦО "Архыз" и реку Большая Лаба автодороги Майкоп - Карачаевск", - цитирует ее сообщение ТАСС.

В ходе работ будет установлена дорожная одежда, а также опоры, пролетное строение и сооружения для очищения. Кроме того, будут осуществлены берегоукрепительные работы и смонтировано новое металлическое барьерное ограждение.

После капремонта ширина моста через Большую Лабу достигнет 14,5 м, длина - 118,5 м, на работы потратят 335 млн рублей. Ширина и длина моста через Малый Зеленчук составит 15,7 м и 118,3 м соответственно, его отремонтируют за 439 млн рублей. Мост через Джегуту будет иметь ширину 11,1 м, длину - 106,8 м, траты на него достигнут 494 млн рублей.

Работы, которые предполагается завершить не позднее декабря 2023 года, проведут в рамках адресной программы реализации мероприятий "Содействие развитию автодорог регионального, межмуниципального и местного значения" госпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры".