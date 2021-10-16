Пираты атаковали иранский танкер в Аденском заливе

Главком ВМС Ирана Амир Шахрам Ирани сообщил сегодня, что на один из иранских танкеров было совершено пиратское нападение, когда тот проплывал Аденский залив.

Танкер попытались захватить пять пиратских лодок. Пиратам не удалось взять под контроль иранское судно, поскольку его защитили силы ВМС ИРИ.

"Благодаря группам специального назначения нам удалось отразить нападение пиратов на танкер. За счет открытого огня эти плавательные средства удалось отогнать на значительное расстояние", - рассказал Амир Шахрам Ирани.

Как пишет ТАСС, после этого иранский танкер покинул Аденский залив. Граждане какой страны были пиратами, не уточняется.